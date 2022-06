London (SID) - Titelverteidiger Novak Djokovic (35) ist in Wimbledon problemlos in die dritte Runde eingezogen. Der sechsmalige Champion aus Serbien gewann gegen den Australier Thanasi Kokkinakis 6:1, 6:4, 6:2. In seinem Auftaktmatch hatte der klare Turnierfavorit noch Anlaufschwierigkeiten gehabt und einen Satz abgeben müssen.