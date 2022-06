Paris/München - Nach seinem verletzungsbedingten Aus bei den French Open hat Alexander Zverev eine Menge Genesungswünsche erhalten, darunter auch eine Nachricht von Boris Becker.

"Auch eine Nachricht von Boris hat er bekommen. Boris hat gesagt, er hat das Turniergeschehen verfolgt und wünscht Sascha alles Gute und eine schnelle und gute Genesung", sagte Zverevs Bruder und Tennis-Profi Mischa, der auch als Manager fungiert, bei "Eurosport".

Becker war Ende April in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er den Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Die zweite Hälfte der Haftstrafe soll zur Bewährung ausgesetzt werden.

Mischa über Bruder Alexander Zverev: "Wird noch stärker zurückkommen"

Zverev war am Freitag im Halbfinale gegen Rafael Nadal beim Stand von 6:7, 6:6 mit dem rechten Fuß umgeknickt. Am Samstag teilte er mit, dass er sich dabei mehrere Bänder gerissen habe, weitere Details soll eine Untersuchung am Montag in Deutschland bringen.

"Ich glaube, er wird noch stärker zurückkommen, noch erwachsener, noch ruhiger, selbstbewusster", äußerte sich Mischa Zverev optimistisch, dass sich sein Bruder durch die Verletzung nicht aus der Bahn werfen lässt.

