München - Diese Nachricht dürfte die Tennis-Fans in ganz Deutschland erfreuen!

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev wird auch in den nächsten beiden Jahren in der bayerischen Landeshauptstadt zum Schläger greifen. So hat der 24-Jährige seine Zusage gegeben, 2022 und 2023 bei den "BMW Open by American Express" anzutreten. Zu sehen sein wird das Turnier der Extraklasse selbstverständlich wieder live bei ran.de.

"Ich fühle mich sehr wohl in München. Es ist ein besonderer Ort für mich und ich freue mich schon, im kommenden Jahr meinen dritten Titel anzugreifen“, so Zverev voller Vorfreude auf 2022.

Zverev strebt dritten Titel an

Der beste deutsche Tennisspieler, der sich erst kürzlich den Titel bei den ATP Finals sicherte, hat die BMW Open bereits zweimal gewonnen und strebt im kommenden Jahr seinen dritten Triumph an.

In der vergangenen Ausgabe hatte Zverev im Viertelfinale in drei Sätzen gegen den Weißrussen Ilja Iwaschka verloren.

Neuer Presenting Partner für die BMW Open

Die BMW Open werden die BMW Open by American Express. Für das traditionsreiche ATP 250er Turnier konnte mit American Express ein starker Presenting-Partner und weltweit führender Anbieter von Kreditkarten, Reise- und Lifestyleservices langfristig gewonnen werden. Das Unternehmen macht somit den ersten Schritt in den deutschen Profi-Tennissport und wird bei der 106. Turnierauflage vom 23.04 – 01.05.22 erstmalig das Sandplatzturnier beim MTTC Iphitos präsentieren.

"Wir freuen uns sehr über diesen Schritt und heißen American Express herzlich Willkommen in der nun ‚BMW Open by American Express Familie‘. Eine großartige Weiterentwicklung für das Turnier und unsere Positionierung als absolutes Weltklasseevent hier in München", so Stefan Zant, Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur MMP.

International unterhält American Express bereits Partnerschaften bei den Grand Slam Turnieren in Wimbledon und den US Open. Nun folgt auch der Einstieg in Deutschland und die Entscheidung für München. "American Express hat eine lange Tradition, sich im Profi-Tennissport zu engagieren. Diese werden wir nun auch in Deutschland fortsetzen", sagt Fabiana Mingrone, Country Managerin bei American Express in Deutschland.

"Unsere Kund:innen mit einzigartigen Erlebnissen zu begeistern, ist fest in unserer Marke verankert. Die Partnerschaft mit den BMW Open ist ein großartiges Beispiel dafür. Wir freuen uns darauf, dieses besondere Event mit unserem langjährigen Partner BMW zu präsentieren."

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.