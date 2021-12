München - In gut drei Wochen beginnen in Melbourne die Australian Open. Ob Novak Djokovic, die aktuelle Nummer 1 der Welt, daran teilnehmen darf, ist noch völlig unklar.

Grund sind die Regeln der australischen Behörden, dass nur geimpfte Spieler beim Turnier in Down Under an den Start gehen dürfen.

Ob sich der 34-Jährige inzwischen hat impfen lassen, ist mehr als nur fraglich. Nun scheint es aber Hoffnung zu geben, dass er so oder so beim ersten Grand Slam des Jahres antreten darf. So schreibt die serbische Zeitung "Blic": "Die mehrmonatige Sage geht offenbar zu Ende - zum Wohle aller echten Tennisfans."

Als Quelle nennt das Medium das nahe Umfeld des Superstars.

Erhält Djokovic Sondergenehmigung?

Demnach sollen die Turnier-Bosse mit den Behörden in Kontakt stehen, um für Djokovic eine Sondergenehmigung zu erhalten. Wohl wissend, dass eine Absage des 20-maligen Grand-Slam-Siegers eine enorme Schwächung für die Veranstaltung bedeuten würde.

So hatte sich bereits kürzlich der australische Tennisprofi Nick Kyrgios - seines Zeichens kein Freund des Serben - im Interview mit der Zeitung "Melbourne Age" zu eine möglichen Fernbleiben der Topstars um Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal geäußert. "Es wäre ein absolutes Desaster für die Fans und alle, die Tennis genießen", sagte der Sportler.

Zumindest Nadal, der erst kürzlich eine Covid-Infektion überstanden hat, soll sich in den nächsten Tagen in Richtung Australien aufmachen. Roger Federer fehlt weiterhin verletzungsbedingt.

Djokovic-Vater spricht von "Erpressung"

Die einzig mögliche Ausnahme für einen vermeintlich ungeimpften Djokovic wäre übrigens eine aus medizinischen Gründen. Die dafür nötige Entscheidung des Bundesstaates Victoria steht laut der serbischen Zeitung zwar noch aus, aber kurz bevor.

Bislang hat der 34-Jährige keinerlei Angaben zu seinem Impfstatus gemacht. Stattdessen sprach sein Vater Srdjan im serbischen TV von "Erpressung" durch die Veranstalter.

