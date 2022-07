München - Boris Becker droht nach seiner Haftstrafe offenbar die Abschiebung aus seiner Wahlheimat Großbritannien.

Die deutsche Tennis-Ikone, die seit April aufgrund von Insolvenzvergehen im Knast sitzt, könnte nach seiner Haftstrafe im Gefängnis Huntercombe aus England abgeschoben werden.

Kurioser Grund für Abschiebung

Das berichtete die britische Zeitung "Mail on Sunday". Den Grund für die anstehende Abschiebung des 54-Jährigen erläuterte ein Sprecher des englischen Innenministeriums gegenüber der Zeitung: "Jeder Ausländer, der zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, wird zum frühestmöglichen Zeitpunkt für eine Abschiebung in Betracht gezogen."

Nun lebt Becker zwar schon seit über zehn Jahren auf der Insel, doch er ist nach wie vor deutscher Staatsbürger und in England bzw. Großbritannien somit Ausländer. In diesem Fall trifft den einstigen Tennis-Champion also genau diese Vorgabe.

Kleiner Trost für Becker

Im April wurde Becker zu einer zweieinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt - bei guter Führung kann diese zur Hälfte auf Bewährung ausgesetzt werden. Nach anfänglicher Haftzeit im "Knallhart-Knast" Wandsworth wird der Deutsche die restliche Strafe von nun an im Huntercombe-Gefängnis absitzen, das sich gut 70 Kilometer von London entfernt befindet.

Beckers Anwalt sagte zu "Bild", dass sich dort lediglich ausländische Häftlinge befinden, die wegen leichter Kriminalität verurteilt wurden. In der schweren Zeit durchaus ein kleiner Trost für Becker - auch wenn dieser anschließend voraussichtlich von seinem geliebten England nicht mehr ganz so viel sehen wird.

