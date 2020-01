Sydney - Australiens Tennisverband wird bei den anstehenden Turnieren auf dem fünften Kontinent Spendenaufrufe für die Opfer der verheerenden Buschbrände starten. Das bestätigte Verbandsboss Craig Tiley, der eine Initiative von Profi Nick Kyrgios aufgriff.

Am Freitag startet in Sydney, Perth und Brisbane der ATP-Cup, an dem 24 Nationalmannschaften teilnehmen. Ab dem 20. Januar stehen die Australian Open in Melbourne auf dem Programm.

