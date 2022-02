Hamburg (SID) - Die Tennis-Superstars Rafael Nadal und Roger Federer haben ihre Teilnahme am Laver Cup im frühen Herbst angekündigt. Das sportliche zweitrangige Teamevent findet vom 23. bis 25. September in der O2 World in London statt. Federer ist Mitorganisator des Duells zwischen dem Team Europa und dem Team Welt.

Ob der 40-Jährige zu dem Zeitpunkt wieder voll einsatzfähig sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. "Ich habe das Gefühl, dass ich im April viel besser wissen werde, wo mein Körper steht", hatte der Schweizer am Mittwoch bei einem Sponsorentermin gesagt.

Tags darauf kündigte er aber an, in London mit Nadal gemeinsam im Doppel antreten zu wollen. Die bisherigen vier Events hat allesamt Team Europa gewonnen, auch Alexander Zverev (Hamburg) war jedes Mal mit von der Partie.