Köln (SID) - Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier auf Mallorca das Achtelfinale erreicht. Der 23-Jährige aus Kempen setzte sich in seinem Auftaktmatch gegen den Serben Dusan Lajovic mit 7:5, 7:6 (7:2) durch und trifft nun auf Sebastian Baez (Argentinien/Nr. 8) oder Jordan Thompson (Australien).

Für Altmaier, der als einziger deutscher Spieler auf der Baleareninsel aufschlägt, war es nach zuvor zwei Auftaktpleiten der erste Sieg der kurzen Rasensaison. Er hatte sowohl beim Turnier in Halle als auch in Stuttgart bereits in der ersten Runde verloren.