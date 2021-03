Nach der Absage im letzten Jahr finden vom 24. April bis zum 2. Mai wieder die BMW Open in München statt. Wer wird bei dem ATP-Turnier aufschlagen? Wie laufen die BWM Open in Pandemie-Zeiten ab? Alle diese Fragen werden am Mittwoch, 17. März, ab 13 Uhr auf der offiziellen Pressekonferenz (im kostenlosen Livestream auf ran.de) beantwortet.