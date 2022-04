München - Novak Djokovic kehrt auf die ATP-Tour zurück. Im Januar war der Weltranglistenerste nach juristischem Kampf von den Australian Open ausgeschlossen und des Landes verwiesen worden, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist.

Auch bei den wichtigen Hartplatz-Turnieren in Indian Wells und Miami erhielt der Serbe keine Starterlaubnis, weil er sich als Ungeimpfter nicht in den USA aufhalten darf. Nun also das Comeback.

Doch die langwierige Debatte um seinen Impfstatus ist an Djokovic nicht spurlos vorbeigegangen. "Die vergangenen vier, fünf Monate waren wirklich herausfordernd für mich, mental und emotional", gab der 34-Jährige zu: "Aber hier bin ich und versuche, das alles hinter mir zu lassen und nach vorn zu schauen."

Djokovic dämpft Erwartungen

Sportlich erwartet Djokovic allerdings noch keine Höchstleistungen von sich: "Ich vermisse den Wettkampf. Es wird eine Zeit dauern und einige Matches, um wirklich in Schwung zu kommen."

Sein bislang einziges Turnier im Jahr 2022 bestritt der 20-malige Grand-Slam-Sieger im Februar in Dubai. Damals schied er im Viertelfinale aus und trennte sich kurz darauf von seinem langjährigen Trainer Marian Vajda.

Führung in Weltrangliste kampflos zurückerobert

Zwischenzeitlich hatte Djokovic sogar die Führung in der Weltrangliste an Daniil Medwedew verloren. Weil der Russe in Indian Wells früh scheiterte und aktuell wegen einer Leisten-OP pausieren muss, fiel er wieder hinter Djokovic zurück.

Djokovics großes Ziel sind jetzt die French Open, die am 22. Mai starten.

