München - Rodger Federer hat mit 41 Jahren sein Karriereende bekanntgegeben. Der Schweizer hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und konnte nur noch selten auf der Profi-Tour mitmischen. "Ich habe hart gearbeitet, um wieder voll in Form zu kommen. Aber ich kenne auch die Fähigkeiten und Grenzen meines Körpers, und seine Botschaft an mich war in letzter Zeit eindeutig", schrieb der Schweizer in einem emotionalen Abschiedsbrief. Es sei eine "bittersüße Entscheidung", so Federer

Insgesamt gewann er 20 Grand-Slam-Titel und gilt als "Greatest of all Time". Er müsse nach 24 Jahren und mehr als 1500 Spielen erkennen, dass "es Zeit ist, meine Wettkampfkarriere zu beenden".

Beim Laver Cup (23.-25. September) wird er ein letztes Mal spielen: "Der Laver Cup in der kommenden Woche in London wird mein letztes ATP-Event sein. Ich werde künftig natürlich weiter Tennis spielen, allerdings nicht in einen Grand Slam oder auf der Tour", kündigte Federer an. Er werde "alles vermissen, was die Tour mir gegeben hat", schrieb Federer: Doch gleichzeitig gebe es "viel zu feiern. Ich betrachte mich als einen der glücklichsten Menschen der Welt."

Federer findet emotionale Abschiedsworte

310 Wochen führte er die Weltrangliste an, zwischenzeitlich stand er die Rekordzahl von 237 Wochen am Stück auf Rang eins. Sein bislang letztes Match auf der Tour verlor er am 28. Juni 2021 im Viertelfinale von Wimbledon in drei Sätzen gegen den Polen Hubert Hurkacz, anschließend unterzog er sich einer dritten Knie-Operation.

Noch im Juli träumte er von einer Rückkehr in sein Wohnzimmer. "Ich will noch einmal in Wimbledon spielen", sagte Federer damals. Sein Körper gibt es nicht mehr her, und doch geht der Gentleman ohne Groll. "Mir wurde das besondere Talent gegeben, Tennis zu spielen, und ich habe es auf einem Niveau getan, das ich mir nie vorstellen konnte, und das viel länger, als ich es je für möglich gehalten hätte", schrieb er.

In seinem Abschiedsbrief sprach er Dankesgrüße aus. An seine Frau Mirka, seine "vier wunderbaren Kindern", seine Sponsoren und die Fans. Aber er wandte sich auch an seine Konkurrenten. "Ich hatte das Glück, so viele epische Matches zu spielen, die ich nie vergessen werde", schwärmte Federer: "Wir haben uns gegenseitig gepusht und gemeinsam haben wir das Tennis auf ein neues Niveau gebracht."

Federer ein letztes Mal an der Seite von Nadal und Djokovic

Über 24 Jahre prägte er eine Ära, absolvierte über 1500 Profimatches in mehr als 40 Ländern. Die Zeit behalte er als "unglaubliches Abenteuer" in Erinnerung. "Auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als wären die 24 Stunden wie im Flug vergangen, so waren sie doch so tiefgreifend und magisch, dass es mir vorkommt, als hätte ich bereits ein ganzes Leben gelebt", betonte Federer.

Bei Laver Cup wird der Schweizer an der Seite von Novak Djokovic, Rafael Nadal und Andy Murray für das Team Europa auflaufen.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.