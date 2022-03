München - Vor rund zwei Wochen rastete Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Acapulco komplett aus. Der Tennis-Olympiasieger beschimpfte den Schiedsrichter und schlug mit seinem Schläger auf den Stuhl des Offiziellen ein – während dieser darauf saß.

Als Konsequenz verhängt die ATP wenig später ein Strafe von 40.000 Dollar und schloss ihn von der Veranstaltung aus.

Für Superstar Serena Williams eine viel zu lasche Strafe. Im Interview mit "CNN" kritisierte die US-Amerikanerin das in ihren Augen viel zu milde Strafmaß. "Da gibt es definitiv einen doppelten Standard. Wenn ich das gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich im Gefängnis gelandet", regte sich die 23-malige Grand-Slam-Siegerin auf.

Williams versteht Zverev-Strafe nicht

Und weiter: "Man sieht die ungleichen Maßstäbe, wenn man andere Dinge auf der Tour sieht. Da fragt man sich, was wäre passiert, wenn ich das gemacht hätte? Hmm..."

Die 40-Jährige selbst ist in der Vergangenheit ebenfalls für den ein oder anderen Ausraster bestraft worden. So musste sie beispielsweise zwei Jahre lang auf Bewährung spielen, nachdem bei den US Open 2009 einer Linienrichterin gesagt hatte, dass sie sie umbringen werde. Die Linienrichterin hatte zuvor einen Fußfehler von Williams beim Aufschlag beanstandet.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.