Köln (SID) - Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic (Schweiz) und Ons Jabeur (Tunesien) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten beide Spielerinnen am Dienstag in den sozialen Netzwerken mit. Beide hatten am Wochenende ebenso wie der bereits positiv getestete Top-Star Rafael Nadal (Spanien) in Abu Dhabi an einem Einladungsturnier teilgenommen.

Auch Nadals Trainer Carlos Moya teilte am Dienstag mit, dass er positiv auf das Virus getestet worden sei. Für Bencic, Jabeur und Nadal ist es ein empfindlicher Rückschlag vier Wochen vor dem Beginn der Australian Open in Melbourne (ab 17. Januar).