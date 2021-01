Köln (SID) - Tennisspielerin Dajana Jastremska, Nummer 29 der Weltrangliste, ist nach einer positiven Dopingprobe vorläufig suspendiert worden. Dies teilte der Tennis-Weltverband ITF am Donnerstag mit. Bei der 20 Jahre alten Ukrainerin waren bei einem Dopingtest am 24. November 2020 Spuren einer verbotenen anabolen Substanz nachgewiesen worden. Die Suspendierung greift ab dem 7. Januar. Jastremska könnte dagegen noch Einspruch einlegen.

Jastremska hat bislang drei WTA-Turniere gewonnen, 2018 in Hongkong sowie 2019 in Hua Hin und Straßburg. Ihre höchste Platzierung im WTA-Ranking war Position 21 vom 20. Januar 2020. Ihr bestes Grand-Slam-Ergebnis war das Achtelfinale 2019 in Wimbledon.