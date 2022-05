Köln (SID) - Die russische Top-Tennisspielerin Darja Kassatkina wird beim WTA-Turnier in Hamburg (16. bis 24. Juli) an den Start gehen. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Bei den derzeit stattfindenden French Open in Paris steht die 25-Jährige im Viertelfinale und trifft am Mittwoch auf ihre Landsfrau Weronika Kudermetowa. Kassatkina liegt in der Weltrangliste auf Platz 20.

Neben Kassatkina haben bereits die Weltranglistenneunte Danielle Collins (USA), Turnierbotschafterin Andrea Petkovic (Darmstadt) und Vorjahressiegerin Elena-Gabriela Ruse (Rumänien) ihre Teilnahme angekündigt. 2021 war das Turnier nach Hamburg zurückgekehrt, in diesem Jahr findet es parallel zum Männerturnier statt.