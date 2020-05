Köln (SID) - Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev wird bei der von Branchenprimus Novak Djokovic ins Leben gerufenen Turnierserie auf dem Balkan teilnehmen.

Djokovic plant, während der Spielpause im internationalen Profitennis eine eigene Turnierserie zu veranstalten. Die sogenannte "Adria-Tour" wird vom 13. Juni bis zum 5. Juli in seiner serbischen Heimat sowie in Kroatien, Montenegro und Bosnien stattfinden. Weitere Topstars wie der Weltranglistendritte Dominic Thiem (Österreicher) und Grigor Dimitrow (Bulgarien) hatten bereits zugesagt, nun folgte im Weltranglistensiebten Zverev ein weiterer großer Name der Szene.

Der Erlös aus dem Djokovic-Turnier soll verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen zugutekommen. Ob Zuschauer zugelassen werden, steht noch nicht fest. Zverev hatte bereits Ende April erklärt, dass er und seine Profikollegen sich in einer WhatsApp-Gruppe austauschen, wie sie in der Coronakrise helfen können.