London (SID) - Boris Becker ist am Freitagmittag in London zur Verkündung seines Strafmaßes vor Gericht erschienen. Der 54 Jahre alte einstige Tennisstar war am 8. April von einer Jury in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Ihm droht eine Haftstrafe.

Dem sechsmaligen Grand-Slam-Sieger werden Vergehen in seinem seit 2017 laufenden Insolvenzverfahren zur Last gelegt. Dabei geht es um eine vermeintliche Nicht-Offenlegung von Besitztümern und die Verschleierung von Schulden.

Becker erschien begleitet von Lebensgefährtin Lilian De Carvalho Monteiro in einem grauen Anzug und als Mitglied des All England Clubs mit einer Krawatte in den Wimbledon-Farben Grün und Lila vor dem Southwark Crown Court.

Becker war 2002 von einem Münchner Gericht wegen Steuerhinterziehung zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt worden.