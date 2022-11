Köln (SID) - Die dreimalige Grand Slam-Siegerin Iga Swiatek (21) wird im kommenden Jahr bei den Bad Homburg Open (24. Juni bis 01. Juli) an den Start gehen. Das gab der Veranstalter am Dienstag bekannt. Die Weltranglistenerste aus Polen will sich bei der dritten Auflage des Rasenturniers im Kurpark auf Wimbledon vorbereiten.

Swiatek ist amtierende Titelträgerin bei den French Open sowie den US Open und hatte in der abgelaufenen Saison mit 37 Siegen in Folge auf WTA-Tour für Furore gesorgt.