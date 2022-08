New York - Andrea Petkovic wird nach den am Montag beginnenden US Open ihre Tennis-Karriere beenden. Das kündigte die 34-Jährige am Sonntag am Rande der US Open in New York im "Sportschau"-Gespräch an.

"Ich lasse mir noch die Option offen, ein Turnier in Europa dranzuhängen, das ein bisschen näher zu meiner Familie und Freunden ist ? aber generell ist das hier mein letztes Turnier", sagte Petkovic: "Vielleicht ist auch schon hier in New York Schluss."

US Open: Petkovic mit Erstrundenduell gegen Bencic

Laut "Sportschau" gab sie in einem emotionalen Gespräch noch keine Details zu ihrer Entscheidung bekannt. Erst am Montag wolle sie demnach ausführlicher über ihren Entschluss sprechen. In Flushing Meadows trifft die Weltranglisten-104. in der ersten Runde am Dienstag auf die Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz (Nr. 13).

Der größte Erfolg der Darmstädterin, die 2006 ihre Profilaufbahn begann, war der Einzug ins Halbfinale der French Open 2014 in Paris. Auf der WTA-Tour gewann sie insgesamt sieben Einzel-Titel, in der Weltrangliste war im Oktober 2011 Rang neun ihre beste Platzierung. Mit dem deutschen Fed-Cup-Team erreichte Petkovic 2014 das Finale, das gegen Tschechien verloren ging.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.