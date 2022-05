Hamburg (SID) - Tennisprofi Anna-Lena Friedsam hat beim WTA-Turnier in Straßburg eine Überraschung verpasst. Die 28-Jährige aus Neuwied unterlag der an Position vier gesetzten Belgierin Elise Mertens 5:7, 5:7 und scheiterte damit im Achtelfinale.

Am späten Nachmittag ist auch noch die deutsche Topspielerin Angelique Kerber im Einsatz, die 34-Jährige trifft auf Alijaksandra Sasnowitsch aus Belarus. Nach dem Vorbereitungsevent stehen die French Open an, das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am Sonntag.