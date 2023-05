Anna-Lena Friedsam ist bei ihrer Generalprobe für die am Sonntag beginnenden French Open im Achtelfinale ausgeschieden. Die 29-Jährige aus Neuwied verlor am Dienstag beim WTA-Turnier in Straßburg gegen die Russin Anna Blinkowa nach vier abgewehrten Matchbällen 4:6, 6:7 (11:13). Tags zuvor hatte Friedsam noch mit einem 6:0, 6:0 gegen die an Nummer drei gesetzte Chinesin Zhang Shuai für Aufsehen gesorgt.