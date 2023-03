Hamburg (SID) - Frühes Aus für Tatjana Maria in Miami: Die Wimbledon-Halbfinalistin musste sich in der ersten Runde des WTA-Turniers der früheren French-Open-Finalistin Marketa Vondrousova aus Tschechien 4:6, 1:6 geschlagen geben.

Maria geriet vor allem bei ihrem zweiten Aufschlag immer wieder unter Druck und leistete sich Anfang des zweiten Satzes unnötige Fehler, die ihre Gegnerin endgültig auf die Siegerstraße brachten.

Laura Siegemund hatte tags zuvor den Sprung in die zweite Runde mit einem 6:3, 6:4-Erfolg gegen die Ägypterin Mayar Sherif geschafft und tritt in der Runde der letzten 64 gegen die Spanierin Paula Badosa an.