Berlin (SID) - Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hat ihr erstes Tennismatch seit dem Coup im All England Club verloren. Die 34-Jährige unterlag beim Hartplatzturnier in Washington in ihrem Erstrundenmatch der Chinesin Wang Xiyu deutlich 2:6, 5:7. Maria gab in Satz eins ihre ersten beiden Aufschlagspiele ab, im zweiten Durchgang breakte Wang die Deutsche vorentscheidend zum 6:5.

Damit verpasste die zweifache Mutter rund einen Monat nach dem größten Erfolg ihrer Karriere die Möglichkeit, sich in der Weltrangliste von Rang 101 vorzuarbeiten. Zuletzt war Maria Mitte Juli beim Sandplatzturnier in Lausanne überraschend nicht zu ihrer Partie gegen die Französin Leolia Jeanjean angetreten.

Andrea Petkovic war zuvor gut ins Turniergeschehen zurückgekehrt. Nach ihrem verletzungsbedingten Viertelfinal-Aus in Hamburg schlug sie die an Nummer acht gesetzte Dänin Clara Tauson 6:2, 6:2 und trifft im Achtelfinale auf Rebecca Marino (Kanada).