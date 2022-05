Köln (SID) - Angelique Kerber hat einen Tag vor Beginn der French Open in Paris mit ihrem 14. Turniersieg auf der WTA-Tour das erhoffte Erfolgserlebnis gefeiert. Die frühere Weltranglistenerste aus Kiel setzte sich im Finale von Straßburg gegen Kaja Juvan aus Slowenien nach mehr als drei Stunden 7:6 (7:5), 6:7 (0:7), 7:6 (7:5) durch und gewann damit ihren ersten Titel auf Sand seit sechs Jahren.

Für Straßburg hatte Kerber (34) eine Wildcard angenommen, um sich nach einer bislang schwachen Saison Spielpraxis und Selbstvertrauen für Roland Garros zu holen. Mit Erfolg: In dieser Form geht sie als Favoritin in das Erstrundenduell mit der Polin Magdalena Frech auf dem Belag, der ihr am wenigsten liegt.

Seit ihrem Viertelfinaleinzug in Paris 2018 verlor sie dreimal in der ersten Runde beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Bis Straßburg lief es auch in dieser Saison nicht nach Wunsch: Kerber haderte nach fünf Auftaktniederlagen und den beiden verlorenen Einzeln im Billie-Jean-King-Cup. Im WTA-Ranking kehrt sie nach dem Turniersieg wieder unter die Top 20 zurück.