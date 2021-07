Köln (SID) - Deutschlands Top-Tennisspielerin Angelique Kerber hat ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Montreal/Kanada im kommenden Monat zurückgezogen. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin brauche nach ihrer Verletzung noch mehr Zeit, bevor sie auf den Court zurückkehre. Zuvor hatte Kerber bereits ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio wegen einer Verletzung absagen müssen.

Auch die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) und US-Star Venus Williams werden nicht in Montreal dabei sein. "Mein Team und ich haben die Entscheidung getroffen, uns zurückzuziehen, um ein paar Wochen Zeit zum Ausruhen zu haben und uns von dem anstrengenden Programm des letzten Monats zu erholen", sagte die Wimbledonsiegerin Barty. Williams sagte ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen ab.

Als Wildcard-Ersatz für Williams rückt die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Simona Halep in das Teilnehmerfeld auf. "Wir sind natürlich enttäuscht, dass Ashleigh, Angelique und Venus dieses Jahr nicht dabei sein werden", sagte Turnierdirektor Eugene Lapierre: "Auf der anderen Seite freuen wir uns sehr, dass wir Simona erneut in Montreal zu Gast haben werden."