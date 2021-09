Köln (SID) - Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Ostrau/Tschechien bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 33-Jährige unterlag am Dienstagabend der Schweizerin Jil Teichmann mit 2:6, 3:6. Für Kerber war es der erste Auftritt nach ihrem Achtelfinalaus gegen die spätere Finalisten Leylah Fernandez (Kanada) bei den US Open.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin, die zuvor nie gegen Teichmann gespielt hatte, kam ganz schlecht ins Match und lag gegen die 42. der Weltrangliste schnell mit 0:5 im ersten Satz zurück. Ein Aufbäumen blieb auch im zweiten Satz aus. Die Außenseiterin verwandelte nach 72 Minuten ihren ersten Matchball.

Das nächste wichtige Turnier für Kerber steht Anfang Oktober an, wenn die Kielerin in Indian Wells (USA) aufschlägt.