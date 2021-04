Frankfurt am Main (SID) - Für die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber ist ein Karriereende noch nicht in Sicht. "Die Frage kommt immer häufiger", sagte sie am Dienstag lachend bei einer Pressekonferenz im Vorfeld des WTA-Turniers in Stuttgart, betonte aber: "Ich bin immer noch mittendrin in meinem Tennisleben und genieße es weiterhin, Tennis zu spielen. Ich liebe diesen Sport und die Leidenschaft ist noch ganz oben."

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin hatte im Januar ihren 33. Geburtstag gefeiert, der Saisonstart verlief jedoch nicht nach Wunsch. Bei lediglich neun Matches setzte es fünf Niederlagen, darunter das Erstrunden-Aus bei den Australian Open.

Gedanken an das Leben nach der Karriere seien zwar da, "gerade in dieser Zeit", aber noch "weit weg", wie Kerber erzählte: "Wer mich kennt, weiß, dass ich solche Entscheidungen nicht von heute auf morgen treffe."

Zunächst will sie in der kommenden Woche beim Turnier in Stuttgart (bis 25. April) einen erfolgreichen Auftakt auf Sand feiern. "Den Saisonstart habe ich ganz klar abgehakt", sagte die Kielerin, als wichtigste Ziele habe sie sich "die großen Turniere, die Grand Slams" gesetzt: "Das ist die Motivation, die ich habe."