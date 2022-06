Bad Homburg (SID) - Sabine Lisicki hat das Halbfinale beim Rasenturnier in Bad Homburg verpasst. Die frühere Wimbledonfinalistin, die nach langer Leidenszeit um den Anschluss an die Weltspitze kämpft, unterlag der Französin Caroline Garcia 3:6, 6:7 (7:9). Zuvor hatte Lisicki (32) in der Kurstadt ihre ersten beiden WTA-Matches nach monatelanger Verletzungspause gewonnen.

Dadurch klettert sie in der Weltrangliste um etwa 300 Plätze - von Rang 804 in Richtung der besten 500 Spielerinnen. In Bad Homburg war Lisicki, die im Herbst 2020 eine schwere Knieverletzung erlitten hatte, mit einer Wildcard am Start.

Letzte Deutsche beim Vorbereitungsturnier auf Wimbledon (ab 27. Juni) ist damit Titelverteidigerin Angelique Kerber (Kiel). Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin trifft in ihrem Viertelfinale am Donnerstagnachmittag auf die Französin Alize Cornet, bei einem Sieg wartet am Freitag Garcia.

Kerber ist in Wimbledon an Position 15 gesetzt, 2018 hatte sie das Turnier im Londoner Südwesten gewonnen. Lisicki, 2013 Finalistin im All England Club, ist nicht dabei. Ihren letzten Auftritt in Wimbledon hatte sie 2017, in den beiden Jahren darauf verlor sie in der Qualifikation.