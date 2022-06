London (SID) - Topstar Serena Williams ist nach 357 Tagen Zwangspause in den Tenniszirkus zurückgekehrt. Am Dienstagabend bestritt die 40 Jahre alte US-Amerikanerin beim WTA-Rasenturnier im englischen Eastbourne ihr Auftaktmatch im Doppel an der Seite der Tunesierin Ons Jabeur gegen Marie Bouzkova aus Tschechien und Sara Sorribes Tormo (Spanien).

Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Williams tritt in der kommenden Woche per Wildcard in Wimbledon an. Dort hatte sie am 29. Juli 2021 bei ihrer Erstrunden-Aufgabe gegen Aljaksandra Sasnowitsch (Belarus) ihr letztes Match für fast ein Jahr bestritten.

Ein Riss in der hinteren Oberschenkelmuskulatur hatte Williams zu einer monatelangen Auszeit gezwungen. Bereits im April deutete sie im Austausch mit Footballstar Aaron Rodgers ihr Comeback bei Wimbledon an. Das Turnier im Südwesten Londons hat sie siebenmal gewonnen, zuletzt 2016.