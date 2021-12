Hamburg (SID) - Die australische Weltranglistenerste Ashleigh Barty kehrt auf den Tennisplatz zurück. Nach dann vier Monaten Pause wird die Wimbledonsiegerin zum Jahresbeginn 2022 beim Turnier in Adelaide (2. bis 9. Januar) an den Start gehen, dies teilten Offizielle am Freitag mit.

Barty hat seit ihrer Drittrunden-Niederlage bei den US Open im September kein Spiel mehr bestritten, um sich zu erholen und zu "konzentrieren, eine möglichst starke Vorbereitung" auf den Saisonbeginn in ihrer Heimat mit den Australian Open (17. bis 30. Januar) als erstes Highlight zu haben.