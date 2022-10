Köln (SID) - Tennisspielerin Jule Niemeier hat beim WTA-Turnier im rumänischen Cluj-Napoca das Viertelfinale erreicht. Die Weltranglisten-74. aus Dortmund gewann gegen die Russin Kamilla Rachimowa 6:4, 6:4 und zog nach Wimbledon (Rasen) und Lausanne (Sand) auch auf Hartplatz in die Runde der besten acht Spielerinnen ein.

Dort trifft Niemeier auf die Italienerin Jasmine Paolini, gegen die sie vor zwei Wochen in Parma auf Sand in der ersten Runde in drei Sätzen verloren hatte. Niemeier hat in dieser Saison ihren Durchbruch in die Weltklasse geschafft und in Wimbledon (Viertelfinale) sowie bei den US Open (Achtelfinale) auf Grand-Slam-Ebene überzeugt.