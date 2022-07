Hamburg (SID) - Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier ist beim WTA-Turnier am Hamburger Rothenbaum überraschend in der ersten Runde gescheitert. Die 22 Jahre alte Dortmunderin unterlag der Schweizer Weltranglisten-165. Joanne Zuger am Dienstag 4:6, 6:0, 4:6. Der deutschen Hoffnungsträgerin merkte man dabei die Strapazen der Vorwochen an.

Niemeier hatte bereits vor ihrem Match gesagt, dass sie mit ihrem starken Lauf in Wimbledon und der anschließenden Viertelfinalteilnahme in Lausanne "Körner gelassen" und daher nicht die größten Erwartungen an sich in der Hansestadt habe.

Nach einer Leistungssteigerung im zweiten Satz kämpfte die Nummer 102 der Welt auch im entscheidenden Durchgang, musste sich aber schließlich nach 1:56 Stunden geschlagen geben.