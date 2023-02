Köln (SID) - Jule Niemeier hat beim WTA-Turnier in Linz mit etwas Mühe das Achtelfinale erreicht. Die 23 Jahre alte Dortmunderin kämpfte sich in ihrem Erstrundenmatch gegen die US-Amerikanerin Sofia Kenin nach Rückstand zurück und gewann mit 2:6, 6:3, 6:4. In der nächsten Runde trifft die deutsche Nummer zwei auf Anastasija Potapowa (Nr. 8) oder Lucia Bronzetti (Italien).

Niemeier, Nummer 71 der Welt, verwandelte am Montagabend nach 2:12 Stunden ihren vierten Matchball und sicherte sich ihren zweiten Sieg im noch jungen Jahr. Bei den Australian Open im vergangenen Monat war die Wimbledon-Viertelfinalistin in der ersten Runde gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek ausgeschieden.

Damit sind beim mit rund 240.000 Euro dotierten Hartplatzturnier in Oberösterreich weiterhin vier deutsche Spielerinnen vertreten. Anna-Lena Friedsam (Neuwied), Tamara Korpatsch und Eva Lys (beide Hamburg) bestreiten ihre Erstrundenpartien am Dienstag und Mittwoch.