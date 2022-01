Melbourne (SID) - Andrea Petkovic hat auch ihr zweites Match der neuen Tennissaison gewonnen und steht im Viertelfinale des WTA-Turniers in Melbourne. Die 34-Jährige aus Darmstadt setzte sich gegen die Französin Clara Burel 7:5, 2:6, 6:4 durch. Petkovic verwandelte nach mehr als zwei Stunden ihren zweiten Matchball und trifft nun auf die topgesetzte Naomi Osaka (Japan) oder Maryna Zanevska (Belgien).

Zuletzt hatte Petkovic im August ein Viertelfinale auf der WTA-Tour erreicht - und daraufhin das Sandplatzturnier in Cluj-Napoca/Rumänien gewonnen. In Melbourne bereitet sich die Nummer 75 der Weltrangliste auf die Australian Open (ab 17. Januar) vor, die ebenfalls auf der Anlage am Yarra River stattfinden. In der ersten Runde hatte sie die an Position fünf gesetzte Ljudmila Samsonowa aus Russland bezwungen.