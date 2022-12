Bad Homburg (SID) - Andrea Petkovic greift noch einmal zum Tennis-Schläger: Die 35-Jährige kehrt im kommenden Jahr bei den Bad Homburg Open (24. Juni bis 1. Juli 2023) für einen Tag auf den Center Court zurück, nachdem sie bei den US Open im August ihr Karriereende verkündet hatte.

Wie die Veranstalter des WTA-Turniers am Dienstag mitteilten, wird die Hessin bei einem Showmatch am 25. Juni vor Heimpublikum verabschiedet. "Dieser Abschied bedeutet mir viel, da Bad Homburg nur eine halbe Stunde von meinem Zuhause in Darmstadt entfernt ist", sagte Petkovic: "Das ermöglicht, dass unter anderem meine Familie und Freunde kommen können."