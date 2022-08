Köln (SID) - Tennisprofi Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier in Cleveland/Ohio ihre Auftakthürde gemeistert und ist in die zweite Runde eingezogen. Die 34-Jährige gewann gegen die Ukrainerin Anhelina Kalinina nach umkämpften 2:21 Stunden mit 6:2, 4:6, 6:2. Dadurch kam Siegemund zum ersten Mal seit April in Stuttgart über die erste Runde bei einem WTA-Turnier hinaus. Dort war sie im Viertelfinale ausgeschieden.

Ihre nächste Gegnerin ermitteln bei der Generalprobe auf die US Open (29. August bis 11. September) die Russin Ludmilla Samsonowa und Iryna Schymanowitsch aus Belarus. Siegemund ist in Cleveland die einzige deutsche Starterin.