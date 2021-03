Hamburg (SID) - Tennisprofi Laura Siegemund (Metzingen) ist in der ersten Runde des WTA-Turniers von Dubai ausgeschieden. Die 33 Jahre alte deutsche Nummer zwei unterlag der Russin Anastasia Potapowa 3:6, 2:6. Am Montagmittag ist auch die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) gegen die Französin Caroline Garcia gefordert.

Siegemund, im Vorjahr French-Open-Viertelfinalistin, wartet 2021 damit weiter auf ein Topergebnis. Bei den Australian Open war sie in der ersten Runde an der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams gescheitert, in der Vorwoche schaffte sie es als Qualifikantin ins Achtelfinale von Doha.