Frankfurt am Main (SID) - Auch die zweimalige Australian-Open-Siegerin Wiktoria Asarenka schlägt bei der Premiere des WTA-Turniers in Bad Homburg auf. Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, erhält die 31-Jährige aus Belarus eine Wildcard. Damit wartet das am Montag beginnende Rasenturnier im Kurpark mit fünf Grand-Slam-Champions auf. Neben Asarenka sind auch die deutsche Nummer eins Angelique Kerber (Kiel), Simona Halep (Rumänien), Petra Kvitova (Tschechien) und Sloane Stephens (USA) am Start.

"Ich freue mich sehr, nach Bad Homburg zu kommen. Meine Teilnahme an diesem neuen Turnier stellt für mich die perfekte Vorbereitung für Wimbledon dar", sagte die frühere Weltranglistenerste Asarenka.

Die Premiere der Bad Homburg Open wird vor 600 Zuschauern pro Tag stattfinden. Die Matches sind bei DAZN, Eurosport sowie ab dem Halbfinale beim Hessischen Rundfunk zu sehen. Im vergangenen Jahr hatte das Event aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen müssen. 1876 wurde in Bad Homburg der erste Tennis-Klub auf dem europäischen Festland gegründet.