Köln - Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam ist zum zweiten Mal in ihrer Karriere ins Finale eines WTA-Turniers eingezogen. Die Weltranglisten-136. aus Neuwied besiegte in der Vorschlussrunde des mit 275.000 Dollar dotierten Hallenturniers in Lyon die an Position sieben gesetzte Russin Darja Kassatkina mit 6:3, 3:6, 6:2. Nach 2:05 Stunden verwandelte Friedsam ihren ersten Matchball.

Die 26-Jährige greift am Sonntag gegen die topgesetzte Australian-Open Siegerin Sofia Kenin aus den USA oder Alison Van Uytvanck (Belgien/Nr. 5) nach ihrem ersten Titel auf der WTA-Tour. Im Oktober 2015 hatte Friedsam sich im Finale von Linz der Russin Anastassija Pawljutschenkowa geschlagen geben müssen.

Im Turnierverlauf in Lyon hat sich Friedsam zum Favoritenschreck gemausert, indem sie auf dem Weg ins Halbfinale unter anderem Lokalmatadorin Kristina Mladenovic, Nummer zwei der Setzliste, und die an acht gesetzte Slowakin Viktoria Kuzmova besiegte. Gewinnt sie ihren ersten Titel, klettert Friedsam unter die Top 100. Ihre bislang beste Platzierung (45.) hatte sie im August 2016 erreicht, ehe sie immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde.

