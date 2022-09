Köln (SID) - Anna-Lena Friedsam hat beim Tennisturnier im slowenischen Portoroz nach einem weiteren erstaunlichen Comeback das Halbfinale erreicht. Die 28-Jährige aus Neuwied lag gegen die Französin Diane Parry bereits mit Satz und 1:4 in Rückstand, ehe sie noch mit 1:6, 7:6 (7:4) und 6:3 in die nächste Runde einzog. Dort spielt sie am Samstag gegen Katerina Siniakova (Tschechien) oder Jasmine Paolini (Italien) um den Finaleinzug.

Friedsam hatte bereits bei den Partien zuvor ihre Comeback-Qualitäten gezeigt. Sowohl in der ersten Runde gegen Elizabeth Mandlik (USA) als auch im Achtelfinale gegen die topgesetzte Britin Emma Raducanu hatte sie jeweils einen Satz 0:6 verloren.

Durch ihr erstes Halbfinale auf der WTA-Tour seit März 2020 in Lyon klettert Friedsam in der Weltrangliste mindestens in die Top 150. Ihre bislang beste Platzierung war Rang 45 im August 2016.