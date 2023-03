Köln (SID) - Anna-Lena Friedsam hat nach einem Nervenkrimi das Viertelfinale beim WTA-Turnier in Austin/Texas erreicht. Die 29-Jährige aus Neuwied gewann am Donnerstag die schwer umkämpfte Partie in der Runde der letzten 16 gegen Erika Andrejewa mit 7:5, 6:7 (2:7), 7:6 (10:8). Als nächstes trifft Friedsam auf die an Position fünf gesetzte Marta Kostjuk aus der Ukraine oder Madison Brengle (USA).

Friedsam holte sich mit viel Mühe den ersten Satz, den zweiten musste sie im Tiebreak jedoch abgeben. Im dritten Durchgang lag Friedsam dann bereits mit 2:5 zurück, kämpfte sich aber wieder heran und erzwang den erneuten Tiebreak. Dort flatterten zunächst die Nerven: Vier Matchbälle vergab die Deutsche, bevor sie nach 3:13 Stunden den Sieg perfekt machte.