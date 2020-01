Köln - Fed-Cup-Spielerin Julia Görges hat beim WTA-Turnier im australischen Adelaide souverän ihre Auftakthürde gemeistert. Die 31-Jährige aus Bad Oldesloe schlug die australische Wildcardstarterin Priscilla Hon (WTA-139.) nach leichten Anlaufschwierigkeiten mit 7:6 (9:7), 6:3. Im Achtelfinale wartet auf Görges ein Duell mit der Weltranglistensiebten Belinda Bencic aus der Schweiz.

Tatjana Maria (Bad Saulgau) kassierte dagegen im neuen Jahr die dritte Niederlage im vierten Spiel. Die 32-Jährige unterlag beim mit 782.900 US-Dollar dotierten Turnier in der ersten Runde der Weltranglisten-16. Marketa Vondrousova (Tschechien) 3:6, 0:6.

Die deutsche Nummer eins Angelique Kerber hatte in Adelaide bereits am Montag durch einen mühelosen Zweisatzerfolg gegen die Chinesin Wang Qiang die Runde der besten 16 erreicht. Für die drei deutschen Tennisspielerinnen ist das Hartplatzevent die letzte Vorbereitung auf die Australian Open in Melbourne. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres startet am 20. Januar.

