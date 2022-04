Bogotá (SID) - Tennis-Profi Tatjana Maria (Bad Saulgau) steht kurz vor ihrem erst zweiten Turniersieg auf der WTA-Tour. Die 34-Jährige bezwang in ihrem ersten Halbfinale seit drei Jahren am Samstag die Russin Kamilla Rachimowa in Bogota/Kolumbien mit 6:2, 6:2.

Im Endspiel der Sandplatzkonkurrenz am Sonntag bleibt Maria zudem das Duell mit der stark eingeschätzten Titelverteidigerin erspart: Lokalmatadorin Camila Osorio, an Position eins gesetzt, war unmittelbar vor Marias Match überraschend mit 5:7, 6:7 (2:7) an der brasilianischen Qualifikantin Laura Pigossi gescheitert.

Maria hatte 2018 beim Rasen-Turnier auf Mallorca triumphiert. Durch ihren starken Auftritt in Kolumbien (Gesamt-Preisgeld 239.477 Dollar) wird sie ab Montag wieder unter den besten 150 Spielerinnen der Welt stehen.