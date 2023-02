Köln (SID) - Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist souverän ins Viertelfinale des WTA-Turniers im thailändischen Hua Hin eingezogen. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau gewann ihr Achtelfinale am Donnerstag gegen die Ukrainerin Dajana Jastremska 6:0, 6:4. Vor allem im ersten Satz machte Maria in 30 Minuten Spielzeit kurzen Prozess.

In der Runde der letzten acht trifft Maria am Freitag auf die ungesetzte Ukrainerin Lesia Tsurenko. Ende des vergangenen Jahres war Maria für ihre beeindruckende Leistung beim Rasenklassiker in Wimbledon von der WTA als "Comeback-Spielerin des Jahres" ausgezeichnet worden.