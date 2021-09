Köln (SID) - Jule Niemeier (Dortmund) ist beim WTA-Turnier in Nur-Sultan an ihrer Auftakthürde gescheitert. Die 132. der Tennis-Weltrangliste unterlag bei ihrem Erstrundenmatch in Kasachstan Wera Lapko aus Belarus nach 2:10 Stunden mit 5:7, 6:4, 4:6. Die 22 Jahre alte Niemeier war bereits vor zwei Wochen in Luxemburg in der ersten Runde ausgeschieden.

Am Montag hatte sich Anna-Lena Friedsam (Neuwied) 4:6, 6:4, 6:2 gegen die Australierin Arina Rodionova durchgesetzt. Im Achtelfinale trifft die 27-Jährige auf die an Nummer zwei gesetzte Belgierin Alison van Uytvanck. Weitere deutsche Spielerinnen sind nicht am Start.