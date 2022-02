Hamburg (SID) - Tennisprofi Jule Niemeier ist in der ersten Runde des WTA-Turniers von St. Petersburg gescheitert. Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien erwies sich als eine Nummer zu groß für die 22 Jahre alte Dortmunderin, die sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte. Niemeier unterlag 2:6, 1:6.

Die Spielerin des deutschen Billie-Jean-King-Cup-Teams fand gegen die starke Aufschlägerin kein Rezept und wartet damit auf Tourebene in diesem Jahr noch auf einen Erfolg. Auch für Andrea Petkovic stand am Dienstag noch ihr Auftaktduell in der russischen Metropole an.