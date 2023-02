Köln (SID) - Tennisspielerin Jule Niemeier hat beim WTA-Turnier in Lyon das Viertelfinale verpasst. Zwei Wochen nach ihrem Erstrundenaus bei den Australian Open verlor die 23-Jährige im Achtelfinale der Hartplatz-Veranstaltung gegen die Weltranglisten-73. Camila Osorio aus Kolumbien mit 6:7 (5:7), 5:7.

Niemeier, selbst die Nummer 71 der Welt, verlor den ersten Satz nur knapp im Tiebreak. Im zweiten Satz lag die deutsche Nummer zwei bereits mit 4:1 vorne, leistete sich dann aber drei Breaks in Folge.

Zuvor war in Tamara Korpatsch (Hamburg) auch die zweite Deutsche in Lyon ausgeschieden. Die 27-Jährige verlor ihr Erstrundenmatch am Mittwoch gegen die Belgierin Alison van Uytvanck deutlich mit 2:6, 4:6.