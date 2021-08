Tokio (SID) - Laura Siegemund muss nach einer Knieoperation eine Tennispause einlegen. Nach ihrer Rückkehr von den Olympischen Spielen in Tokio habe sich die 33-Jährige "nach langem Überlegen und nach vielen konservativen Methoden über die letzten Monate dazu entschlossen, mein Knie nochmal operieren zu lassen", wie sie am Donnerstag auf Instagram schrieb. Der Eingriff am rechten Knie sei gut verlaufen und Siegemund sei "guter Dinge, dass es von hier aus nur nach vorne geht".

In Tokio war Siegemund im Einzel und im Doppel mit Anna-Lena Friedsam jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. Im Mixed erreichte sie an der Seite von Kevin Krawietz das Viertelfinale.

Schon in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele hatte Siegemund immer wieder mit Kniebeschwerden zu kämpfen. "Für mich war das Wichtigste, dass ich hier spielen und mich gut präsentieren kann", sagte sie dem SID in Tokio: "Das habe ich gemacht. Jeder hat gesehen, dass ich stolz bin, für Deutschland zu spielen."