München - Nachdem der japanische Tennisstar Naomi Osaka und der Tennisverband WTA sich zum Verschwinden der chinesischen Spielerin Peng Shuai geäußert hatte, ist nun eine Mail von Shuai an WTA-Boss Steve Simon aufgetaucht, in dem Shuai die Berichterstattung über ihre Vorwürfe und ihr Verschwinden als unwahr und falsch bezeichnet. Sie sei zuhause und in Sicherheit.

From Chinese state media, “from” Peng Shuai. Deeply dubious. pic.twitter.com/XJkB169VD9 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) November 17, 2021

Inwieweit die Mail wirklich und ohne Zwang durch die chinesischen Behörden von Shuai veröffentlicht wurde bleibt dahingestellt.

Shuai verschwand spurlos, nachdem sie einem hochrangigen chinesischen Politikers öffentlich sexuellen Missbrauch vorgeworfen hatte. Seitdem gab es kein Lebenszeichen von ihr.

Osaka ist schockiert und kritisiert chinesische Zensur

Die ehemalige Weltranglistenerste Osaka veröffentlichte am Mittwoch ein Statement auf Twitter, in dem sie sich schockiert über das Verschwinden von Peng Shuai zeigte.

Osaka sagte: "Ich bin schockiert über diesen Fall und sende Licht und Liebe zu ihr. Ich hoffe, Peng Shuai und ihre Familie sind in Sicherheit und okay."

Die Japanerin kritisierte die chinesische Zensur, welche eine Debatte und Aufklärung der Vorfalls verhindern würde.

Was ist passiert?

Die 35-jährige Peng Shuai hatte Anfang November in einem Post auf der chinesischen Social-Media-Seite Weibo den ehemaligen Vizepremierminister von China, Zhang Gaoli, beschuldigt, sie 2018 sexuell missbraucht zu haben.

Gaoli soll damals versucht haben, sie in seiner Wohnung gegen ihren Willen zum Sex zu zwingen. Die beiden sollen vor mehr als zehn Jahren eine kurze Affäre gehabt haben.

Rund 20 Minuten nach ihrem Post wurde dieser gelöscht und ihr Account unzugänglich gemacht. Zeitweise soll sogar das Wort Tennis nicht mehr aufrufbar gewesen sein, berichtet die englische Zeitung "The Guardian".

Shuais Account soll inzwischen wieder online sein, jedoch enthalte er keine Informationen über die Vorwürfe gegenüber Gaoli. Zudem soll es nicht möglich sein, Kommentare zu hinterlassen.

WTA erwägt Turnierabsage

Auch die WTA äußerte sich besorgt über das Verschwinden Peng Shuais.

WTA-Chef Steve Simon sagte gegenüber der "New York Times": "Sie hat großen Mut bewiesen, mit ihren Anschuldigungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir fordern eine vollständige und transparente Untersuchung des Vorfalls." Alles andere wäre "nicht nur ein Affront gegenüber den Spielerinnen, sondern auch gegenüber allen Frauen."

Die WTA drohte auch damit, lukrative Turniere in China abzusagen, sollten Shuais Vorwürfe und Verschwinden nicht aufgeklärt werden.

Shuai gewann 2013 und 2014 jeweils einen Grand-Slam-Titel im Doppel, zeitweise stand sie sogar auf Platz 14 der Tennis-Weltrangliste der Frauen.

In China ist es nicht unüblich, dass systemkritische Bürger (vorübergehend) aus dem Verkehr gezogen werden.

Konstantin Mokrus

