New York (SID) - Die WTA Finals finden in diesem Jahr im texanischen Fort Worth statt. Wie die Organisatoren der Tennis-Tour am Dienstag bekannt gaben, wird das Turnier der besten Spielerinnen des Jahres vom 31. Oktober bis 7. November in der fünftgrößten Stadt des Bundesstaates ausgetragen. Im kommenden Jahr soll das Event dann wieder ins chinesische Shenzhen zurückkehren.

Shenzhen hatte die Rechte an der Veranstaltung bis 2028 erworben, aufgrund der Corona-Pandemie sprang im vergangenen Guadalajara (Mexiko) ein. Im Zuge der Affäre um Peng Shuai hatte WTA-Chef Steve Simon im Dezember 2021 aber auch angekündigt, alle Turniere für das Jahr 2022 in China auszusetzen.